Пожилым людям посоветовали включить в меню несколько продуктов

Врач Головчанская: Тыквенные семечки и орехи полезны для пожилых людей

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская посоветовала пожилым людям включить в меню несколько полезных продуктов. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, частой проблемой пожилых людей становятся запоры. Чтобы избежать их, Головчанская посоветовала чаще есть овощи, фрукты, продукты из цельнозерновой муки, содержащие большое количество клетчатки. Эти же продукты полезны для профилактики возникновения воспаления и рака толстого кишечника, добавила доктор.

Головчанская также порекомендовала пожилым людям добавить в рацион продукты, богатые кальцием: например, брокколи, сушеный горох и фасоль, капусту, темно-зеленые листовые овощи, консервированный лосось с мягкими костями, сардины, обогащенный кальцием фруктовый сок, меласса, миндаль.

При нарушении процессов всасывания может возникать дефицит цинка, поэтому в рационе питания могут быть полезны содержащие его мясо, птица, морепродукты, молоко, орехи, семена тыквы, подсолнечника, рис Татьяна Головчанская гастроэнтеролог

Врач добавила, что пожилым людям важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточно легкоусвояемого белка, который предотвращает потерю мышечной массы. Для этого в меню обязательно должны присутствовать птица, бобы, горох, семена, орехи, рыба и соевые продукты.

При этом доктор добавила, что пожилым людям лучше есть часто, но небольшими порциями. Это необходимо, потому что с возрастом у человека изменяется моторика пищевода, желудка, кишечника, а также может меняться степень всасывания полезных веществ из продуктов.

Ранее диетолог Ева Баутиста посоветовала пожилым людям чаще есть брокколи. По ее словам, в этом продукте содержится комплекс веществ, защищающих мозг от повреждений.