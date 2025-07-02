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17:57, 2 июля 2025Мир

Премьер Венгрии прокомментировал разговор Путина и Макрона

Орбан: Конфликт на Украине может быть урегулирован только путем переговоров
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт на Украине может быть урегулирован только путем переговоров. Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Наконец-то! Война России и Украины не имеет решения на поле боя. Главное — это переговоры» — написал политик.

1 июля Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по ядерным объектам Ирана, а также ситуация на Украине.

Перед этим Макрон после саммита НАТО в Гааге заявил, что Европа должна начать думать о диалоге с Москвой по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия.

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