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17:46, 2 июля 2025Бывший СССР

Президент Казахстана назвал Азербайджан надежным другом республики

Президент Казахстана Токаев назвал Азербайджан надежным другом страны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Азербайджан надежным другом республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба казахского лидера.

«Касым-Жомарт Токаев (...) выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — прим. «Ленты.ру»)», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее посольство России в Баку сообщило, что находящиеся в Азербайджане россияне жалуются на применение к ним насилия. В частности, об этом заявили находящиеся в республики туристы.

До этого стало известно, что задержанные в Азербайджане по подозрению в наркоторговле россияне явились в зал суда со следами побоев. На их лицах заметили ссадины и крупные гематомы.

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