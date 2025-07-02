Президент Казахстана назвал Азербайджан надежным другом республики

Президент Казахстана Токаев назвал Азербайджан надежным другом страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Азербайджан надежным другом республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба казахского лидера.

«Касым-Жомарт Токаев (...) выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — прим. «Ленты.ру»)», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее посольство России в Баку сообщило, что находящиеся в Азербайджане россияне жалуются на применение к ним насилия. В частности, об этом заявили находящиеся в республики туристы.

До этого стало известно, что задержанные в Азербайджане по подозрению в наркоторговле россияне явились в зал суда со следами побоев. На их лицах заметили ссадины и крупные гематомы.