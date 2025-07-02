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15:32, 2 июля 2025Бывший СССР

Путин принял в Кремле президента постсоветской страны

ТАСС: Путин проводит в Кремле встречу с президентом Киргизии Жапаровым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проводит встречу со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский лидер встретил президента Киргизии в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, где они обменялись рукопожатиями и сделали совместное фото. После этого начались переговоры в узком составе.

Помимо президента от российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, замминистра финансов Алексей Моисеев, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ПСБ Петр Фрадков.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Москву. До этого сообщалось, что он планирует провести переговоры с Владимиром Путиным.

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