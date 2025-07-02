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20:12, 2 июля 2025Наука и техника

Раскрыты последствия сброса радиоактивной воды с «Фукусимы-1»

MPB: Уровень трития в океане не повысится после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters

Исследователи из Токийского университета и Университета Фукусимы смоделировали, как будет распространяться тритий — слаборадиоактивный изотоп водорода — после сброса очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». По данным, опубликованным в Marine Pollution Bulletin, даже через десятилетия концентрация трития в океане останется крайне низкой — менее 0,1 процента от естественного фона и гораздо ниже предельно допустимых значений.

После аварии 2011 года на станции начали накапливать воду, использованную для охлаждения реакторов. Ее очищали от большинства радиоактивных веществ с помощью системы ALPS, однако тритий, встроенный в молекулы воды, практически невозможно удалить. В 2023 году Япония начала контролируемый сброс этой воды в океан, который продлится до 2050 года. Ученые провели уникальное моделирование, учитывающее реальный сценарий сброса, глобальные течения и влияние климатических изменений.

Результаты показали, что даже при усилении циркуляции воды из-за глобального потепления и морских вихрей, уровень трития остается настолько низким, что его невозможно зафиксировать современными методами. В радиусе 25 км от точки сброса концентрации колеблются в пределах 0,03–0,2 Бк/л, при допустимом международном уровне в 10 000 Бк/л.

Авторы отмечают, что разработанная модель поможет не только точнее оценивать риски подобных сбросов, но и использовать тритий как индикатор водных процессов.

Ранее ученые сообщили о повышении уровня кислотности морской воды — процессе, вызванном поглощением океаном углекислого газа из атмосферы. Это изменение pH может разрушать раковины морских организмов и угрожать экосистемам.

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