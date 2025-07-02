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02:34, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина изощренно отомстил пожаловавшемуся на него в полицию соседу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пользователь Reddit с ником Seannj222 поделился историей о том, как он изощренно отомстил соседу, который пожаловался на него в полицию. Многие комментаторы похвалили его поступок.

Автор поста рассказал, что десять лет назад жил по соседству с мужчиной, который регулярно избивал жену. «Однажды я разговорился с его супругой и увидел у нее синяки на руке и глубокий порез на ноге. (...) В итоге она стала иногда приходить ко мне переночевать, и я обрабатывал ей ссадины и раны», — вспомнил мужчина.

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Когда сосед узнал, что его жене помогают, то сильно разозлился. Он написал в полицию ложное заявление о том, что рассказчик угрожал ему пистолетом. По словам автора поста, у него действительно был пистолет, однако он продал его полицейскому за месяц до заявления соседа. В итоге мужчина смог доказать, что это был ложный донос, и его соседа оштрафовали

Перед тем, как переехать в другой район, автор поста отвез жену соседа в кризисный центр. Он также зашел на задний двор обидчика и разбросал по нему побеги бамбука. Через некоторое время бамбук пророс и заполонил практически весь двор. «Он никогда не избавится от этого бамбука», — заверил рассказчик

Большинство комментаторов оценили изобретательность рассказчика. «Бамбук распространяется как лесной пожар. Чувак будет иметь с ним дело следующие 20 лет», «Отличная работа. Вы настоящий мужчина», «Вы спасли его жену», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что решил покинуть семью после того, как подслушал разговор матери с сестрой. Большинство комментаторов встали на его сторону.

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