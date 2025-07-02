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15:55, 2 июля 2025Мир

Россия пообещала сообщить Швеции о денонсации соглашения о ядерных установках

Захарова: Россия сообщит Швеции о денонсации соглашения о ядерных установках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Jonas Ekstromer / Reuters

Россия в скором времени сообщит Швеции о денонсации соглашения о ядерных установках. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации», — сказала российский дипломат.

27 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между СССР и Швецией об обмене информацией по ядерным установкам. Речь идет о договоре об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, которое было подписано 13 января 1988 года.

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