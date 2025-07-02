Россиян возмутило видео с участием разгневанного чиновника

Жителей Вологодской области возмутило видео с замгубернатора Жестянниковым

Жителей Вологодской области возмутило видео с участием разгневанного замгубернатора региона Сергея Жестянникова. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По информации издания, россияне выразили недовольство поведением чиновника, который в грубой форме попытался устроить подчиненным «разнос» и заявил, что те «хлопают глазками», а должны «работать с красными глазами».

Отмечается, что в регионе оценили поведение Жестянникова как недостойное, а его самого уличили в попытке самопиара. Действия чиновника назвали душным ходом.

Ранее в Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов спецоперации.