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10:12, 2 июля 2025Россия

Россиян возмутило видео с участием разгневанного чиновника

Жителей Вологодской области возмутило видео с замгубернатора Жестянниковым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

Жителей Вологодской области возмутило видео с участием разгневанного замгубернатора региона Сергея Жестянникова. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По информации издания, россияне выразили недовольство поведением чиновника, который в грубой форме попытался устроить подчиненным «разнос» и заявил, что те «хлопают глазками», а должны «работать с красными глазами».

Отмечается, что в регионе оценили поведение Жестянникова как недостойное, а его самого уличили в попытке самопиара. Действия чиновника назвали душным ходом.

Ранее в Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов спецоперации.

ЖЗЛ
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