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16:49, 2 июля 2025Моя страна

Россиянам дали советы по выбору лучшего места в поезде

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При поездке в купе или плацкарте самыми комфортными считаются места в середине вагона. Советы по выбору лучшего места в поезде дала россиянам руководитель группы маркетинга туров и наземного транспорта в сервисе путешествий «Туту» Елизавета Акимова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По ее словам, именно на этих местах меньше всего ощущается тряска и шум, а также оттуда удобно добираться и до туалета, и до проводника. Специалист рекомендовала обращать внимание на значки при покупке билета: они показывают, оснащен ли вагон кондиционером, биотуалетом и USB-разъемами.

«Нижние полки удобнее для пассажиров с детьми, людей с болями в спине или ограниченной подвижностью. Зато верхняя полка обеспечит большую приватность», — заметила Акимова.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.

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