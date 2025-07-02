Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:08, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

Россияне высказались о необходимости диплома при поиске работы

Исследование Level Group: Россияне считают навыки важнее диплома
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Треть молодых россиян считают, что при трудоустройстве практические навыки важнее диплома, рассказали «Ленте.ру» исследователи компании Level Group. Там также выяснили, что большинство опрошенных при выборе места работы ориентируются на зарплату.

«35 процентов молодых россиян уверены, что при приеме на работу практические навыки и опыт значат больше, чем наличие диплома, — сообщили аналитики. — При этом только 8 процентов опрошенных идут работать туда, где можно быстро набраться опыта, а 47 процентов ориентируются на зарплату».

Выяснилось также, что каждый пятый выпускник вуза готов начать карьеру с низкой позицией и выбирает из тех вакансий, куда можно попасть без опыта работы. 13 процентов остаются работать в компании, где проходили стажировку, и только три процента ориентируются на ценности и миссию компании, добавили исследователи.

«Исследование также показало, что, выбирая между престижем профессии и высокой зарплатой, 37 процентов готовы и на средний доход, но в статусной сфере. Например, IT, право, финансы и инвестиции, креативные индустрии, — уточнили аналитики. — 41 процент респондентов скорее выберут высокую зарплату, даже если профессия не считается престижной».

Ранее россиянам представили список самых перспективных профессий в 2025 году. На первом месте оказались инженеры в области ИИ с доходом от 250 тысяч рублей. Далее идут DevOps-инженеры, которые отвечают за разработку, развертывание и поддержку программного обеспечения (ПО) для бесперебойной работы команд. Зарплата таких специалистов составляет около 234,4 тысячи рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    Доктор Мясников рассказал о полетах во сне

    В Госдуме ответили на обвинения спецпосланника Трампа в адрес России

    Мэр швейцарского города резко раскритиковала украинских беженцев

    В российском регионе отразили атаку БПЛА ВСУ

    Число пострадавших от атаки ВСУ в Ижевске выросло

    Россиянам назвали срок появления безопасных арбузов

    Турист описал отдых на российских курортах фразой «вечный фоновый мат»

    В России предложили отмечать День ветеранов боевых действий в июле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости