Россияне высказались о необходимости диплома при поиске работы

Исследование Level Group: Россияне считают навыки важнее диплома

Треть молодых россиян считают, что при трудоустройстве практические навыки важнее диплома, рассказали «Ленте.ру» исследователи компании Level Group. Там также выяснили, что большинство опрошенных при выборе места работы ориентируются на зарплату.

«35 процентов молодых россиян уверены, что при приеме на работу практические навыки и опыт значат больше, чем наличие диплома, — сообщили аналитики. — При этом только 8 процентов опрошенных идут работать туда, где можно быстро набраться опыта, а 47 процентов ориентируются на зарплату».

Выяснилось также, что каждый пятый выпускник вуза готов начать карьеру с низкой позицией и выбирает из тех вакансий, куда можно попасть без опыта работы. 13 процентов остаются работать в компании, где проходили стажировку, и только три процента ориентируются на ценности и миссию компании, добавили исследователи.

«Исследование также показало, что, выбирая между престижем профессии и высокой зарплатой, 37 процентов готовы и на средний доход, но в статусной сфере. Например, IT, право, финансы и инвестиции, креативные индустрии, — уточнили аналитики. — 41 процент респондентов скорее выберут высокую зарплату, даже если профессия не считается престижной».

Ранее россиянам представили список самых перспективных профессий в 2025 году. На первом месте оказались инженеры в области ИИ с доходом от 250 тысяч рублей. Далее идут DevOps-инженеры, которые отвечают за разработку, развертывание и поддержку программного обеспечения (ПО) для бесперебойной работы команд. Зарплата таких специалистов составляет около 234,4 тысячи рублей в месяц.