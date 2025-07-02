Россиянин уничтожил четыре полицейских автомобиля ради видеоролика

В Архангельске пойдет под суд поджигатель полицейских машин

В Архангельской области россиянин предстанет перед судом по делу о террористическом акте. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 апреля 2025 молодой человек облил в центре Архангельска легковоспламеняющейся жидкостью четыре служебных автомобиля полиции и поджег их. Происходящее молодой человек снимал на видео. После он переслал его неизвестному, который смонтировал и разместил на украинских ресурсах ролик о якобы имеющемся сопротивлении государственной власти в России.

В ходе допроса обвиняемый заявил, что стал жертвой мошенников, которые обманом завладели его деньгами, а затем велели сжечь автомобили, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Ущерб МВД от его деятельности превысил 4,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули белоруса на 18 миллионов рублей и убедили его приехать в Москву ради передачи денег курьеру.