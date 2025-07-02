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09:41, 2 июля 2025Силовые структуры

Россиянин уничтожил четыре полицейских автомобиля ради видеоролика

В Архангельске пойдет под суд поджигатель полицейских машин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Архангельской области россиянин предстанет перед судом по делу о террористическом акте. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 апреля 2025 молодой человек облил в центре Архангельска легковоспламеняющейся жидкостью четыре служебных автомобиля полиции и поджег их. Происходящее молодой человек снимал на видео. После он переслал его неизвестному, который смонтировал и разместил на украинских ресурсах ролик о якобы имеющемся сопротивлении государственной власти в России.

В ходе допроса обвиняемый заявил, что стал жертвой мошенников, которые обманом завладели его деньгами, а затем велели сжечь автомобили, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Ущерб МВД от его деятельности превысил 4,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули белоруса на 18 миллионов рублей и убедили его приехать в Москву ради передачи денег курьеру.

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