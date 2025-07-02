Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

МО: ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Российские войска уничтожили один из командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в канале Министерства обороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, пункт располагался на красноармейском направлении спецоперации. Удар по нему нанесли бойцы группировки войск «Центр».

Отмечается, что командный пункт был замаскирован. Уничтожить его смогли с помощью самоходной артустановки «Мста-С».

Ранее сообщалось, что российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области.