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09:05, 2 июля 2025Россия

Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

МО: ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска уничтожили один из командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в канале Министерства обороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, пункт располагался на красноармейском направлении спецоперации. Удар по нему нанесли бойцы группировки войск «Центр».

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Отмечается, что командный пункт был замаскирован. Уничтожить его смогли с помощью самоходной артустановки «Мста-С».

Ранее сообщалось, что российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области.

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