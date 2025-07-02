Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

Российские войска уничтожили один из командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в канале Министерства обороны России в Telegram.
По информации оборонного ведомства, пункт располагался на красноармейском направлении спецоперации. Удар по нему нанесли бойцы группировки войск «Центр».
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Отмечается, что командный пункт был замаскирован. Уничтожить его смогли с помощью самоходной артустановки «Мста-С».
Ранее сообщалось, что российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области.