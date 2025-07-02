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13:11, 2 июля 2025Силовые структуры

Российский дачник раскопал в огороде взрывное эхо гражданской войны

В Нижнем Тагиле дачник нашел в огороде осколочные гранаты российской империи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Радик Амиров / РИА Новости

В Нижнем Тагиле копавший огород россиянин нашел боевые снаряды российской империи. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, дачник копал огород, когда лопата ударилась о что-то железное. Находка показалась ему подозрительной, он вызвал полицейских. Оказалось, что это бронебойно-осколочные гранаты, которыми стреляли из пушек системы Гочкиса и Розенберга. По-видимому, находка оказалась эхом гражданской войны. В 1918 году подобные снаряды активно применялись в этих местах в боях между белыми и красными.

Ранее в Ленинградской области дачник нашел на своем огороде человеческий скелет.

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