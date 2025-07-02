Рядом с зоной СВО сняли на видео машину «Ахмата» без номеров после инцидента на блокпосту

В Крыму сняли на видео грузовик «Ахмата» без номеров

В Крыму сняли на видео грузовик спецназа «Ахмат» без государственных регистрационных знаков. Видеозапись опубликовал военный блогер и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев в Telegram.

Ролик был снят к Крыму, на трассе «Таврида». На кадрах видно топливозаправщик. О его принадлежности к «Ахмату» говорят две наклейки на задней стороне бочки.

«Им можно все», — написал Губарев. Он добавил, что такие автомобили боятся останавливать сотрудники военной автоинспекции.

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции. Их машину остановили из-за отсутствия номеров и нарушений ПДД.