Шансы Азербайджана пережить разрыв с Россией оценили

Доцент Давыдова: Азербайджан не скоро преодолеет экономическую зависимость от РФ

Хотя ни Россия, ни Азербайджан объективно не заинтересованы в деградации отношений, Баку будет куда сложнее пережить разрыв экономических связей между двумя странами. Об этом «Ленте.ру» заявила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов, Директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.

Она отметила, что в настоящее время Россия и Азербайджан сотрудничают по целому ряду направлений. Российские компании инвестируют в банковскую сферу, телекоммуникации, торговлю и недвижимость этой закавказской республики. Есть совместные проекты, такие как коридор «Север-Юг», который соединяет Россию, Азербайджан и Иран и газопровод Моздок-Махачкала-Кази-Магомед. Также есть совместные предприятия в сфере IT и инфраструктуры.

В Россию же Азербайджан в основном экспортирует сельскохозяйственную продукцию. Это свежие овощи, фрукты и ягоды. Особенно актуальными эти поставки становятся в холодное время года.

«И хотя без азербайджанских томатов или гранатов нам будет некомфортно, все же возможно их заменить поставками из Узбекистана или Турции. Также Россия закупает у Азербайджана в незначительных объемах продукцию легкой промышленности, стройматериалы, текстиль, оборудование», — отметила Давыдова.

Доцент уверена, что уйти от экономической зависимости Баку быстро не сможет. В наибольшей степени она проявляется в энергетической сфере. Нахичеванская автономная республика зависит от поставок электроэнергии из России. Оборудование и технологии для энергетического сектора поступают из России. Несмотря на закупки оружия в Израиле, Турции и Индии, большая часть вооружения и техники армии Азербайджана также советского или российского производства, соответственно и техническое обслуживание требует участия России. Кроме того, Россия — крупнейший поставщик зерна, молочной продукции и сахара в Азербайджан.

«Важно отметить, что доля Азербайджана во внешнеторговом обороте с Россией составляет менее процента, в то время как Россия является для Азербайджана основным торговым партнером», — подчеркнула эксперт.

Ранее появился прогноз, что обострение политических отношений России и Азербайджана чревато разрывом экономических связей между двумя государствами.