Победитель «Битвы экстрасенсов» попал в больницу

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс попал в больницу в Москве

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Александр Шепс попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Шепса доставили в больницу с подозрением на пневмонию. В настоящее время его обследуют в отделении пульмонологии. Отмечается, что несколько месяцев назад звезду «Битвы экстрасенсов» уже госпитализировали из-за проблем с легкими. Тогда Шепс жаловался на высокую температуру и сильный кашель.

Ранее другой участник «Битвы экстрасенсов», брат Александра Шепс Олег Шепс резко высказался об участниках кастинга в программу. Он заявил, что многие из них приходят туда только ради славы и денег.

Александр Шепс одержал победу в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов». В эфире программы он регулярно устраивал театральные перформансы и дерзил коллегам, за что с ним стали делать многочисленные мемы в соцсетях.