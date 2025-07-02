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14:04, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Победитель «Битвы экстрасенсов» попал в больницу

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс попал в больницу в Москве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Александр Шепс попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Шепса доставили в больницу с подозрением на пневмонию. В настоящее время его обследуют в отделении пульмонологии. Отмечается, что несколько месяцев назад звезду «Битвы экстрасенсов» уже госпитализировали из-за проблем с легкими. Тогда Шепс жаловался на высокую температуру и сильный кашель.

Ранее другой участник «Битвы экстрасенсов», брат Александра Шепс Олег Шепс резко высказался об участниках кастинга в программу. Он заявил, что многие из них приходят туда только ради славы и денег.

Александр Шепс одержал победу в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов». В эфире программы он регулярно устраивал театральные перформансы и дерзил коллегам, за что с ним стали делать многочисленные мемы в соцсетях.

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