США пригрозили Испании

Постпред при НАТО Уитакер: Испания может столкнуться с серьезными последствиями

Испания может столкнуться с «серьезными последствиями» в случае отказа увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, как того требует новое соглашение НАТО. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«В НАТО существует механизм контроля и привлечения к ответственности. Президент [США Дональд] Трамп абсолютно прав — у него все карты на руках. Если Испания или любой другой союзник не захочет выполнять свои обязательства, то это повлечет серьезные последствия», — сказал американский чиновник.

Ранее Мэттью Уитакер заявил о приостановке поставок оружия Киеву. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон будет в первую очередь заботиться о нуждах Соединенных Штатов.

25 июня лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. «Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — сказано в итоговом заявлении.