Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 2 июля 2025Мир

США пригрозили Испании

Постпред при НАТО Уитакер: Испания может столкнуться с серьезными последствиями
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Испания может столкнуться с «серьезными последствиями» в случае отказа увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, как того требует новое соглашение НАТО. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«В НАТО существует механизм контроля и привлечения к ответственности. Президент [США Дональд] Трамп абсолютно прав — у него все карты на руках. Если Испания или любой другой союзник не захочет выполнять свои обязательства, то это повлечет серьезные последствия», — сказал американский чиновник.

Ранее Мэттью Уитакер заявил о приостановке поставок оружия Киеву. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон будет в первую очередь заботиться о нуждах Соединенных Штатов.

25 июня лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. «Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — сказано в итоговом заявлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    США на полпути развернули направляющееся на Украину оружие

    В российском регионе решили отложить запрет на привлечение мигрантов к работе на стройках

    Раскрыты самые комфортные города России для жизни с собаками

    В РФС назвали желаемого соперника для сборной России

    Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

    Зеленского нарекли Иудой по одной причине

    53-летняя Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье

    Захарова раскритиковала генсека ООН

    Выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости