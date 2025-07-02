Стал известен мотив преступления в деле задержанных в Екатеринбурге азербайджанцев

СК: Мотивом преступления в деле задержанных азербайджанцев стал передел бизнеса

Мотивом преступлений, в которых обвиняются задержанные в Екатеринбурге уроженцы Азербайджана, стал передел бизнеса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Фигурантам предъявлено обвинение по пунктам «ж,з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму») и части 3 статьи 30, статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Мотивом расправ, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.

По данным следствия, задержанные входили в состав преступной группы и причастны к расправам в 2001 году над Пашаевым Ю., попытке расправы по найму над Шириновым Ф. в 2010 году и расправе в 2011 году над гражданином Азербайджана Гаджиевым И.

О задержании участников преступной группировки стало известно 28 июня. МИД Азербайджана обвинил российские правоохранительные органы в насильственных действиях, направленных на граждан республики.