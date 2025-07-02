Стало известно о необычном хобби зумеров

Четверть молодых россиян признались, что ходят в баню еженедельно

Российская молодежь увлеклась банной культурой. Об этом говорят результаты исследования «Авито Услуг».

После изучения статистики сервиса стало известно, что за последний год спрос на аренду и покупку бань в России вырос в три раза. При этом, согласно данным опроса, для зумеров бани стали новым необычным хобби, они посещают их даже чаще, чем их родители. Четверть молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет признались, что еженедельно ходят в баню.

Подавляющее большинство опрошенных отдает предпочтение русской бане, но жители больших городов очень любят и финские сауны — их выбирают треть жителей Москвы и Санкт-Петербурга. 28 процентов респондентов любят париться приватно, выбирая аренду бани целиком или номера в общественных банях.

Классическое парение вениками остается наиболее востребованной услугой — его выбирают 44 процента респондентов, особенно мужчины и россияне старше 45 лет. При этом растет и спрос на дополнительные опции — наличие фудзон, SPA-услуг и других развлечений, таких как бильярд и караоке. Для 39 процентов россиян баня — это, в первую очередь, способ расслабиться. Еще 20 процентов воспринимают ее как оздоровительную процедуру. Только четыре процента связывают баню с национальной традицией.

Главным фактором при выборе бани остается чистота — на нее обращают внимание 43 процента респондентов, среди женщин этот показатель выше — 48 процентов. Также важны цена и расположение бань. Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на посещение бани, составляет 2,6 тысячи рублей. Наиболее популярный диапазон — до трех тысяч рублей (29 процентов опрошенных).

Ранее зумеры пожаловались, что учеба и работа не оставляют им времени на личную жизнь. В их плотном графике не остается времени для свиданий.