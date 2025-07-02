Стало известно о постоянном контакте Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сейчас находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Бастрыкин обсуждает с Алиевым вопросы, которые представляются проблемными.
Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня из-за задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по причине возможной причастности к серии преступлений в начале 2000-х.