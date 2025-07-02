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12:48, 2 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о постоянном контакте Бастрыкина с генпрокурором Азербайджана

Песков: Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сейчас находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Бастрыкин обсуждает с Алиевым вопросы, которые представляются проблемными.

Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня из-за задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по причине возможной причастности к серии преступлений в начале 2000-х.

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