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16:25, 2 июля 2025Россия

Стало известно о потерявшем ногу и вслепую отступавшем с поля боя российском военном

Глава Чувашии Николаев: Боец ВС РФ потерял ногу и зрение и покинул поле боя
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Боец Вооруженных сил России с позывным Кузьмич из-за ранения лишился ноги и зрения, но смог покинуть поле боя. О потерявшем конечность и вслепую отступавшем военном стало известно из публикации главы Чувашии Олега Николаева в Telegram.

По словам чиновника, ослепший и истекающий кровью боец не сдался и смог доползти до безопасного места благодаря помощи сослуживца.

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«По указаниям оператора БПЛА, шаг за шагом, он полз к точке эвакуации. Спустя полгода реабилитации бойцу вернули зрение, поставили протез», — рассказал Николаев.

Ранее сообщалось, что боец спецоперации нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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