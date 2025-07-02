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13:20, 2 июля 2025Ценности

Стас Михайлов потратил миллионы на одежду с крестами

StarHit: Певец Михайлов потратил 1,5 миллиона рублей на джинсы с крестами
Екатерина Ештокина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Народный артист России Стас Михайлов потратил миллионны на одежду с крестами. Соответствующий комментарий публикует StarHit.

Журналисты издания отметили, что 56-летний певец регулярно носит одежду люксового бренда Chrome Hearts, отличительной особенностью которого являются вещи с крестами. При этом известно, что цена джинсов данной марки составляет в среднем 1,5-3 миллиона рублей. В то же время толстовку можно найти за 150 тысяч рублей, а черную кожаную куртку — за миллион рублей.

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По словам Михайлова, он отдает предпочтение именно этому бренду лишь потому, что он соответствует его вкусу. «Мне нравится, и все», — заявляет артист. Кроме того, исполнитель подчеркнул, что вопрос цены для него не важен. «Не задумываюсь вообще о таких моментах. Это рабочая вещь, мне в ней удобно, я сейчас именно так себя ощущаю», — заключает он.

В июне 2024 года стилист Лариса Голубева проанализировала образ Михайлова с крестами. Специалист отмечала, что крест не всегда может являться символом веры.

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