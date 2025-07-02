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10:54, 2 июля 2025Экономика

Угрозы Трампа напугали Японию наихудшим сценарием

Bloomberg: Японии придется уступить Трампу в вопросе о пошлинах
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Давление Вашингтона на Токио в вопросе о пошлинах заставило Японию опасаться наихудшего сценария, если ей не удастся договориться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно процитировало Трампа, который сказал, что Японию следует заставить заплатить 30-35 процентов или любую другую цифру, которую определят в США, так как у них очень большой торговый дефицит с Японией. Глава Белого дома предупредил, что пошлины могут оказаться намного выше изначально запланированных 24 процентов. Он признался, что не верит в возможность заключения сделки, назвав японцев очень жесткими и очень избалованными торговыми партнерами.

В такой ситуации японские аналитики считают, что премьер-министру Японии Сигэру Исибе стоит сменить тактику, так как ситуация на грани. Как отметил старший стратег SMBC Nikko Securities Тихиро Ота, сейчас мяч на стороне Японии, и если Токио не сделает верных шагов, ситуация резко ухудшится. Отказ Исибы от призывов Трампа сесть за стол переговоров сделает того еще более враждебным.

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Некоторые аналитики полагают, что провал американо-японских переговоров закончится обвалом фондового рынка этой азиатской страны. В частности, индекс Nikkei 225 упадет до уровня 38 000 пунктов. Кроме того, пошлины на автомобили будут особенно болезненны для Японии, поскольку эта отрасль обеспечивает десять процентов валового внутреннего продукта и занятость около восьми процентов рабочей силы.

«Нам нужно поработать с самим Трампом, чтобы сначала попытаться избежать пошлин, которые будут введены с 9 июля», — сказал бывший посол Японии в США Итиро Фудзисаки.

Тем не менее, как пишет агентство, рано или поздно соглашение будет подписано, и Японии придется пойти на большие уступки, чтобы его достичь. Однако, как заметил Фудзисаки, это будет «ПОБЕДА» для США и «победа» для Японии.

Ранее Трамп пригрозил оставить в силе 25-процентные пошлины на японские автомобили, если Токио не договориться с Вашингтоном. Президент США посетовал на то, что Япония не желает покупать американские автомобили и заявил, что «господин Япония» мог бы купить у США много нефти и «много других вещей», чтобы уменьшить торговый дефицит.

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