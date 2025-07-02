В Германии заявили о финальной стадии переговоров по новым санкциям против России

Мерц: 18-й пакет санкций против России находится на финальной стадии обсуждения

Переговоры со Словакией о новом пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России находятся на финальной стадии. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

По его словам, европейские страны пытаются «решить проблему». «Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим», — заверил Мерц.

Он подчеркнул, что новый пакет санкций будет «самым жестким за 3,5 года».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против России. Он потребовал надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС.