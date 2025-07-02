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10:03, 2 июля 2025Экономика

В главной экономике Европы задумали сократить десятки тысяч человек

РИА Новости: Немецкие компании задумали сократить 37,7 тысячи человек
Вячеслав Агапов

Фото: Christoph Steitz / Reuters

В первой половине 2025 года немецкие компании задумали сократить десятки тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризаций сообщает РИА Новости.

Бизнес в главной экономике Европы планирует сократить максимальное со времен пандемии количество — 37,7 тысячи человек. Для сравнения, в 2020-м компании планировали сократить 48,1 тысячи сотрудников. В разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса — 40,8 тысячи человек.

Больше всего увольнений планируется в промышленности: 28 компаний намерены сократить 20,7 тысячи работников, почти треть из них — поставщики для автомобильной отрасли или автопроизводители (Porsche и Audi). Двое представителей сферы логистики готовятся сократить 8,2 тысячи человек, девять представителей отрасли торговли — 4,5 тысячи человек, один банк — 3,3 тысячи. В здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа собираются уволить по одной тысяче человек.

Ранее стало известно, что до 2029 года компания Audi сократит в Германии 7,5 тысячи рабочих мест. Как заявил глава немецкого производителя машин Гернот Делльнер, сокращения проведут для увеличения производительности и рентабельности Audi. Компания должна снизить свои годовые траты более чем на миллиард евро. В первую очередь увольнять планируют административный персонал, а не работников предприятий, подчеркнул Делльнер.

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