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22:51, 2 июля 2025Мир

В Госдепе рассказали о приоритете Трампа насчет Украины

В Госдепе заявили, что приоритетом Трампа стало завершение конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Will Oliver — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга.

«Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня», — подчеркнула она.

Ранее издание NYT написало, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и ракеты.

До этого Дональд Трамп ответил на вопрос о новой помощи Киеву, в частности о поставках систем ПВО Patriot. По его словам, данный тип оружия нужен США и Израилю в первую очередь. Также глава Белого дома не дал внятного ответа, выделит ли Вашингтон новый пакет помощи для Украины.

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