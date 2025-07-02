В Госдепе рассказали о приоритете Трампа насчет Украины

В Госдепе заявили, что приоритетом Трампа стало завершение конфликта на Украине

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга.

«Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня», — подчеркнула она.

Ранее издание NYT написало, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и ракеты.

До этого Дональд Трамп ответил на вопрос о новой помощи Киеву, в частности о поставках систем ПВО Patriot. По его словам, данный тип оружия нужен США и Израилю в первую очередь. Также глава Белого дома не дал внятного ответа, выделит ли Вашингтон новый пакет помощи для Украины.