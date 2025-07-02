В Госдуме высказались о пытках над российскими военными на Украине

Депутат Шеремет счел изуверством пытки российских военнослужащих на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счел изуверством пытки российских военнослужащих на Украине. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

До этого управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину прекратить и предотвратить жестокое обращение с военнопленными. В докладе организации было указано, что с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на Украине были зафиксированы случаи расправ.

«Это изуверство со стороны преступного режима, захватившего власть в Киеве, не должно остаться безнаказанным», — высказался российский парламентарий по ситуации.

До этого стало известно, что среди способов издевательств Вооруженные силы Украины применяли в отношении россиян избиение палками, электрошокер, нападение собак.

Один из российских военнослужащих также рассказал, что в плену они подвергались жестокому обращению.