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11:04, 2 июля 2025Россия

В Госдуме высказались о пытках над российскими военными на Украине

Депутат Шеремет счел изуверством пытки российских военнослужащих на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счел изуверством пытки российских военнослужащих на Украине. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

До этого управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину прекратить и предотвратить жестокое обращение с военнопленными. В докладе организации было указано, что с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на Украине были зафиксированы случаи расправ.

«Это изуверство со стороны преступного режима, захватившего власть в Киеве, не должно остаться безнаказанным», — высказался российский парламентарий по ситуации.

До этого стало известно, что среди способов издевательств Вооруженные силы Украины применяли в отношении россиян избиение палками, электрошокер, нападение собак.

Один из российских военнослужащих также рассказал, что в плену они подвергались жестокому обращению.

ЖЗЛ
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