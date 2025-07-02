В Госдуме высказались о пытках над российскими военными на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счел изуверством пытки российских военнослужащих на Украине. Своим мнением он поделился с РИА Новости.
До этого управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину прекратить и предотвратить жестокое обращение с военнопленными. В докладе организации было указано, что с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на Украине были зафиксированы случаи расправ.
«Это изуверство со стороны преступного режима, захватившего власть в Киеве, не должно остаться безнаказанным», — высказался российский парламентарий по ситуации.
До этого стало известно, что среди способов издевательств Вооруженные силы Украины применяли в отношении россиян избиение палками, электрошокер, нападение собак.
Один из российских военнослужащих также рассказал, что в плену они подвергались жестокому обращению.