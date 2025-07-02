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15:04, 2 июля 2025Мир

В МИД назвали новую угрозу России

Замглавы МИД Грушко: Создание НАТО на базе ЕС станет угрозой для России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Возможное создание аналогичной Североатлантическому альянсу военной организации на базе Европейского союза (ЕС) будет угрозой для России, и от этой агрессии придется защищаться. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Это нас сильно тревожит именно потому, что нам на самом деле придется иметь дело с новой военной организацией, которая агрессивно настроена против России и соответствующим образом выстраивает свою военную стратегию (...) которая прямо создает угрозы для нашей страны, и против которых мы должны будем защищаться», — предупредил дипломат.

Однако Грушко выразил сомнение, что в Европе может появиться собственный военный блок, поскольку именно США контролируют НАТО, а альянс контролирует Евросоюз. Поэтому замглавы усомнился, что в перспективе ЕС сможет отделиться от НАТО.

21 мая послы ЕС согласовали план милитаризации Европы объемом 150 миллиардов евро, который был предложен главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отмечается, что это первая масштабная программа Евросоюза, направленная на увеличение инвестиций в оборонную сферу, которая начнет реализовываться на практике.

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