В МИД России возмутились заявлением украинских властей о нерусской Одессе

Захарова назвала варварством слова Труханова, что Одесса не русский город

Слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса является «не русским городом» — это историческое варварство, абсолютный абсурд и настоящий неонацизм. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Причем самое абсурдное, знаете, в чем состоит? В том, что произносит он эту фразу на русском же языке. Пытаются навязать псевдоисторию их же собственного города», — возмутилась дипломат.

Захарова также назвала Одессу особым городом с особым культурным кодом. По словам официального представителя МИД, в Одессе переплелись традиции и наследие многих национальностей, этносов и религиозных групп. Она добавила, что до того, как «Киев начал заправлять», в городе наблюдалась потрясающая картина.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов отказал городу в праве быть русским, высказавшись об этом на русском языке. Сообщалось, что конфликт возник из-за памятника поэту Александру Пушкину.