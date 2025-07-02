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01:01, 2 июля 2025Россия

В России оценили решение США приостановить поставки ракет Украине

Дмитриев: Решение США о поставках Киеву ставит вопрос о возможностях Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Приостановка поставок зенитных ракет Украине со стороны США ставит вопрос о реальных возможностях Запада поддерживать Киев. Такую оценку решению Вашингтона дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике», — считает он.

О паузе в поставках Украине сообщило издание Politico. В материале отмечается, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет и других высокоточных боеприпасов по причине опасений, что запасы вооружений в США «слишком сократились».

Ранее стало известно, что Германия профинансирует производство более 500 ударных беспилотников для Украины с дальностью до 1200 километров.

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