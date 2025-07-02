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14:55, 2 июля 2025Экономика

В России призвали закрывать неэффективные производства

Костин: Неэффективные производства ведут к росту издержек и нехватке рабочих рук
Вячеслав Агапов

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Сохранение неэффективных производств в России ведет к росту издержек и нехватке рабочих рук. Закрывать подобные предприятия призвал глава ВТБ Андрей Костин, его цитирует ТАСС

Выступая на Финансовом конгрессе Банка России, банкир заявил о необходимости задуматься о перестройке экономики.

«У нас есть проблемы. Скажем, угольная отрасль. Давайте, тоже честно скажем, а зачем нам столько угля производить? <…> Да, это социальные издержки, но надо этим заниматься. Если мы не начнем перестраивать экономику, закрывать неэффективные производства, у нас будет и нехватка рабочей силы, у нас будут и издержки расти и так далее», — пояснил он.

Ранее топ-менеджер предупредил, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России неизбежно замедлит экономический рост. Костин уточнил, что в настоящее время рано говорить об экономической рецессии, хотя экономика РФ вряд ли сможет достичь трех- или четырехпроцентного роста. Если ключевая ставка останется высокой длительное время, то страну может ожидать не мягкая, а более жесткая просадка. Костин призвал не забывать, что высокий «ключ» хорош на коротких дистанциях.

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