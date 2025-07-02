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23:21, 2 июля 2025Экономика

В России прокомментировали запрет ввоза мороженого в Армению

В ГК «Ренна» заявили, что полного запрета на ввоз в Армению мороженого нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

На текущий момент полного запрета на ввоз в Армению мороженого «Коровка из Кореновки» производства «Фабрики настоящего мороженого» нет. Об этом РБК Краснодар проинформировали в пресс-службе компании.

«Речь идет о партии мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури", произведенной 07.03.2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется», — засерили в компании.

На данный момент у России нет официальных заключений от армянской стороны. В ГК «Ренна» также отметили, что перед отгрузкой данной партии на экспорт, был проведен контроль качества, никаких нарушений не выявили.

Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, добавили представители компании.

Сейчас «Ренна» находится в контакте с коллегами из Армении и надзорными ведомствами по этой ситуации.

Ранее стало известно, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ввел временный запрет на импорт мороженого производства «Фабрики настоящего мороженого». Данная компания выпускает продукцию под брендом «Коровка из Кореновки».

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