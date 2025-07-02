В России раскрыли цель звонка Макрона Путину

Депутат Новиков: Макрон звонил Путину из-за Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину для того, чтобы обеспечить участие своей страны в посредничестве по иранской тематике, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Буквально только что мы были свидетелями тяжелых событий, которые могли привести к большой войне на Ближнем Востоке. И сейчас альтернативой возобновлению боевых действий является урегулирование иранской проблемы. Европейцам не хотелось бы остаться вне этих процессов, о чем и говорят, в том числе, французские источники», — сказал политик.

Российские комментаторы, по словам Новикова, отмечают, что разговор оказался содержательным и было достигнуто некоторое взаимопонимание. Депутат заметил, что, если Франция будет занимать конструктивную позицию, способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, у Москвы нет поводов этому возражать.

«Тем более, если это будет увязано с вопросом коллективной безопасности, включая и украинский конфликт, где Франция могла бы скорректировать свою позицию. Но, конечно, одним телефонным разговором политические концепции не меняются, а у Макрона в последние годы была резкая антироссийская позиция — вряд ли он быстро ее поменяет», — добавил Новиков.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта.