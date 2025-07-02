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12:13, 2 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе вынесли первый приговор о госизмене

В Кемеровской области суд приговорил мужчину к 16 годам за госизмену
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд вынес первый приговор по делу о государственной измене в регионе. Об этом пишет ТАСС.

Кемеровский областной суд приговорил местного жителя к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 273 УК РФ («Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации») и 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в интересах Киева осужденный совершал атаки на критическую инфраструктуру России. Другие подробности не разглашаются.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) двум жителям дали 13 и 15 лет колонии за сотрудничество с СБУ.

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