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10:04, 2 июля 2025Интернет и СМИ

В Telegram появились новые функции

В Telegram появились интерактивные списки задач и платные посты в каналах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В мессенджере Telegram появились списки задач в сообщениях. О новых функциях сообщается в пресс-релизе компании.

В последнем обновлении пользователям стали доступны интерактивные списки задач, которые можно создавать в любом чате. С их помощью, уточнили разработчики, можно отслеживать выполнение совместных планов. «Чтобы создать список, откройте меню вложений и выберите "Список". Вы можете отправлять списки в группы и личные чаты или сохранять у себя в "Избранном"», — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи могут предлагать посты для каналов, указывая желаемые дату и время публикации. Также за подобные посты авторы могут предлагать оплату в виде внутренней валюты мессенджера — звезд — и криптовалюты Toncoin владельцу канала, говорится в блоге Telegram.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров рассказал о других новых функциях мессенджера. По его словам, в Telegram можно совершать безопасные групповые звонки.

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