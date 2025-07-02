В Telegram появились новые функции

В Telegram появились интерактивные списки задач и платные посты в каналах

В мессенджере Telegram появились списки задач в сообщениях. О новых функциях сообщается в пресс-релизе компании.

В последнем обновлении пользователям стали доступны интерактивные списки задач, которые можно создавать в любом чате. С их помощью, уточнили разработчики, можно отслеживать выполнение совместных планов. «Чтобы создать список, откройте меню вложений и выберите "Список". Вы можете отправлять списки в группы и личные чаты или сохранять у себя в "Избранном"», — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи могут предлагать посты для каналов, указывая желаемые дату и время публикации. Также за подобные посты авторы могут предлагать оплату в виде внутренней валюты мессенджера — звезд — и криптовалюты Toncoin владельцу канала, говорится в блоге Telegram.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров рассказал о других новых функциях мессенджера. По его словам, в Telegram можно совершать безопасные групповые звонки.