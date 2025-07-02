Володин оценил пользу закона о самозапрете на кредиты

Володин: За 4 месяца самозапрет на кредиты оформили больше 12 миллионов россиян

Статистика свидетельствует, что закон о самозапрете на кредиты работает, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что за четыре месяца добровольный самозапрет на оформление кредитов установили больше 12 миллионов человек.

Володин напомнил, что самозапрет позволяет гражданам в первую очередь защитить себя от действий мошенников, которые могут взять кредит на их имя, получив персональные данные обманным путём. В связи с этим он призвал россиян рассказывать о самозапрете на оформление кредитов родным и близким. Кроме того, спикер призвал не забывать, что этот запрет можно снять, если возникнет потребность в заемных средствах. Для этого потребуется обратиться в банк за кредитом после «периода охлаждения» в несколько дней.

Ранее выяснилось, что большой процент россиян, установивших самозапрет на кредиты, сделали это, чтобы защититься от родственников. Оказалось, что последние часто пытаются оформить ссуду, используя персональные данные близкого человека, превращая его тем самым в невольного должника.