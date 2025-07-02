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08:31, 2 июля 2025Бывший СССР

ВС России выбили украинские войска из села Малиновка Запорожской области

Рогов: ВС России выбили украинские войска из села Малиновка в Запорожье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения российских войск выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Малиновка Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка», — рассказал Рогов.

Отмечается, что Малиновка находится восточнее подконтрольного ВСУ города Гуляйполе, который используется украинскими войсками в качестве логистического и командного пункта.

Ранее стало известно о ненависти украинских солдат к Зеленскому. Об этом заявил польский писатель, посещавший страну с визитом. Не так давно сообщалось о бунтах украинцев против сотрудников военкоматов.

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