Вскрылась схема многомиллионного хищения в российской больнице

УМВД Приморья: Сотрудники медучреждения незаконно обогатились на 46 млн рублей

Сотрудники медицинского учреждения в Приморском крае незаконно обогатились на 46 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале краевого УМВД России.

По данным ведомства, хищение продолжалось четыре года. Как установили оперативники, на банковские счета соучастников приходила необоснованно завышенная зарплата. Организатором схемы оказалась 64-летняя жительница Надеждинского района. К участию в преступной схеме она вовлекла еще семерых работников медорганизации.

Участников группы уволили с места работы. Они проходят в качестве фигурантов уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, подчеркнули в ведомстве. Судьбу обвиняемых решит суд.

Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили многоходовую молочную аферу на 20 миллионов рублей. В Воронежской области задержали пятерых человек, причастных к афере с хищением молочной продукции у крестьянско-фермерского хозяйства.