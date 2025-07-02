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15:54, 2 июля 2025Мир

Захарова придумала новое название для ЕС

Захарова: ЕС пора переименовать в «Европейский блок — натовцы»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) пора переименовать в «Европейский блок — натовцы» из-за курса на милитаризацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Европейский союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру, которая обслуживает интересы отдельных политических кругов и военно-промышленных корпораций.

«Им уже надо переходить с аббревиатуры ЕС на аббревиатуру ЕБ, потому что они теперь не Европейский союз в большей степени, а "Европейский блок — натовцы"», — сказала она.

Ранее Захарова сравнила страны ЕС с прячущимися за дверью поросятами. Она подчеркнула, что члены объединения придерживаются придуманной стратагемы, они сами поставили перед собой дверь и спрятались за нее.

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