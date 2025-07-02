Захарова сравнила страны ЕС с прячущимися за дверью поросятами

Захарова: Страны ЕС сами поставили перед собой дверь и спрятались за нее

Страны Европейского союза (ЕС) придерживаются придуманной стратагемы, они сами поставили перед собой дверь и спрятались за нее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Отвечая на просьбу прокомментировать разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, дипломат предложила адресовать этот вопрос представителям ЕС, которые часто говорят, что никогда не будут разговаривать с Россией и предлагают «изолировать» Москву, при этом игнорируют свершившийся факт разговора.

Представитель российского внешнеполитического ведомства вспомнила сцену из мультика про трех поросят, когда волк уже сдул весь дом, а поросята продолжали прятаться за дверью. «Причем, если в мультике еще волк дул, то теперь никто не дует, потому что они [страны Запада] сами перед собой поставили дверь, сами за нее спрятались и сами полагают, что где-то опасно, а у них безопасно. Это такая придуманная стратагема», — сказала она.

Ранее Захарова захотела спросить у НАТО и ЕС, как они оценивают звонок Макрона Путину. По ее словам, интересно узнать, почему президент Франции позвонил именно сейчас и какая у него была мотивация.