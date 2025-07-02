Захарова предложила НАТО и ЕС прокомментировать разговор Путина и Макрона

Захарова: Хочется спросить, как НАТО и ЕС оценивают звонок Макрона Путину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова захотела спросить у НАТО и Европейского союза (ЕС), как они оценивают звонок президента Франции Эммануэля Макрона российмкому лидеру Владимиру Путину. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне», — сказала она.

По словам дипломата, представители ЕС и НАТО «наговорили» на саммитах про новые санкции в отношении России, сдерживание. При этом, она отметила, что они «горазды говорить» обвинения в адрес России, но хотелось бы послушать, почему Макрон позвонил именно сейчас, а не раньше, какова была мотивация Франции. Она также предложила задать этот вопрос посольству Франции в Москве.

Разговор российского и французского лидеров состоялся вечером во вторник, 1 июля. Из официального сообщения Кремля стало известно, что ключевыми темами стали конфликт Израиля и Ирана, американские обстрелы ядерных объектов и Украина.