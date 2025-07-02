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19:59, 2 июля 2025Мир

Захарова рассказала о христианском влиянии Лаврова на главу НАТО

Захарова заявила, что Лавров заставил генсека НАТО Рютте вспомнить Христа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko, Pool / AP

Глава МИД России Сергей Лавров вынудил генерального секретаря НАТО Марка Рютте вспомнить о христианстве. С таким заявлением в Telegram-канале выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе», — прокомментировала она слова генсека, сказавшего, что Лавров «министр иностранных дел России с рождения Иисуса Христа».

Ранее Захарова сравнила европейские страны с прячущимися за дверью поросятами.

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