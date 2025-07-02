Захарова рассказала о христианском влиянии Лаврова на главу НАТО

Захарова заявила, что Лавров заставил генсека НАТО Рютте вспомнить Христа

Глава МИД России Сергей Лавров вынудил генерального секретаря НАТО Марка Рютте вспомнить о христианстве. С таким заявлением в Telegram-канале выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе», — прокомментировала она слова генсека, сказавшего, что Лавров «министр иностранных дел России с рождения Иисуса Христа».

Ранее Захарова сравнила европейские страны с прячущимися за дверью поросятами.