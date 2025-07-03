Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:38, 3 июля 2025Культура

Антона Макарского обвинили в абьюзе к своей жене

Подписчики актера Антона Макарского заподозрили его в абьюзе к собственной жене
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Подписчики известного актера театра и кино Антона Макарского заподозрили его в абьюзе в отношении к собственной супруге Виктории. На волну хейта в комментариях под постами артиста обратил внимание «Пятый канал».

После скандального интервью семейной пары, в котором Макарский признался, что проверяет телефон жены, контролирует расходы и даже запретил ей общаться с друзьями и ярко краситься. Сама Виктория призналась, что ради мужа и семьи она отказалась от карьеры певицы. Позже стали появляться новости о возможном разводе Макарских и слухи о том, что Антон мог применять не только психологическое насилие к своей возлюбленной.

По словам клинического психолога Ольги Гельман, если актер и не «нападает» с открытой агрессией, то может проявлять другие абьюзивные черты.

«Например, игнорирование, когда с тобой молчат, не разрешают выходить из дома, исключают друзей, подруг. В модели "тиран-жертва" всегда тотальный контроль. Человек получает удовольствие от того, что ему подчиняются», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, что жена актера Антона Макарского Виктория высказалась в защиту супруга после того, как его назвали абьюзером из-за скандальных интервью прошлых лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

    МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

    Отказ Китая придерживается западных «правил» объяснили

    Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

    «Куньлунь» снова не вернется в Китай

    Известная модель назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины

    Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

    В России рассказали о способном сжигать дроны ВСУ за полтора километра оружии

    Прохор Шаляпин рассказал о бедности в квартире площадью 130 квадратов

    В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости