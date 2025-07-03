Антона Макарского обвинили в абьюзе к своей жене

Подписчики актера Антона Макарского заподозрили его в абьюзе к собственной жене

Подписчики известного актера театра и кино Антона Макарского заподозрили его в абьюзе в отношении к собственной супруге Виктории. На волну хейта в комментариях под постами артиста обратил внимание «Пятый канал».

После скандального интервью семейной пары, в котором Макарский признался, что проверяет телефон жены, контролирует расходы и даже запретил ей общаться с друзьями и ярко краситься. Сама Виктория призналась, что ради мужа и семьи она отказалась от карьеры певицы. Позже стали появляться новости о возможном разводе Макарских и слухи о том, что Антон мог применять не только психологическое насилие к своей возлюбленной.

По словам клинического психолога Ольги Гельман, если актер и не «нападает» с открытой агрессией, то может проявлять другие абьюзивные черты.

«Например, игнорирование, когда с тобой молчат, не разрешают выходить из дома, исключают друзей, подруг. В модели "тиран-жертва" всегда тотальный контроль. Человек получает удовольствие от того, что ему подчиняются», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, что жена актера Антона Макарского Виктория высказалась в защиту супруга после того, как его назвали абьюзером из-за скандальных интервью прошлых лет.