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12:45, 3 июля 2025Наука и техника

В iPhone появится сравнимая с человеческим глазом камера

Apple изобрела камеру, сравнимую по характеристикам с глазом человека
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Инженеры корпорации Apple изобрели камеру, которая по характеристикам сравнима с человеческим глазом. На это обратило внимание издание MacRumors.

Соответствующий патент нашли в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В материале описывается датчик камеры для iPhone, обладающий широким динамическим диапазоном и отличающийся низким уровнем шума. Технология гарантирует несколько уровней захвата света и представляет механизмы подавления шума.

Авторы патента сравнили новый датчик по количеству различаемых уровней динамического диапазона с человеческим глазом. Устройство работает в два этапа: на первом фиксируются детали, передаваемые светом, на втором происходит обработка изображения. В центре изобретения находится система, которую называют интеграционным конденсатором с боковым переполнением (LOFIC). Он позволяет каждому пикселю получать разное количество света независимо от яркости сцены. Он способен уловить большое количество деталей при съемке в сложных условиях — например, при фотографировании человека, стоящего на фоне заката.

Для сравнения, динамический диапазон человеческого глаза оценивается примерно в 20-30 ступеней. Камеры современных смартфонов имеют динамический диапазон 10-13 ступеней. По мнению журналистов MacRumors, изобретаемая Apple камера может значительно превзойти даже профессиональные аналоги.

Ранее Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в краже технологий, связанных с гарнитурой Vision Pro. В компании уверяют, что экс-инженер передал секретные данные в Snap.

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