Воздушная разведка рассказала о выявлении целей в Запорожье

Воздушная разведка ВС РФ заявила о выявлении до 10 целей в день в Запорожье

Воздушная разведка «Днепра» выявляет до десяти целей в день на запорожском направлении, об этом рассказал журналистам начальник расчета БПЛА с позывным Берлин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России находится на круглосуточном дежурстве.

«Выявляем в зависимости от действий и погоды до десяти целей в сутки: опорные пункты, передвижения пехоты, пункты управления БПЛА противника», — подчеркнул он.

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