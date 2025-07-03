Воздушная разведка «Днепра» выявляет до десяти целей в день на запорожском направлении, об этом рассказал журналистам начальник расчета БПЛА с позывным Берлин, пишет РИА Новости.
Он отметил, что воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России находится на круглосуточном дежурстве.
«Выявляем в зависимости от действий и погоды до десяти целей в сутки: опорные пункты, передвижения пехоты, пункты управления БПЛА противника», — подчеркнул он.
Ранее бойцы группы спецназа «Ахмат» уничтожили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении