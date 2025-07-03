Губернатор раскрыл подробности о пострадавших при нападении российских медиках

Иркутский губернатор Кобзев: Пострадавших при нападении врачей прооперировали

Врачи, которые пострадали при нападении мужчины с ножом в больнице Иркутска, прооперированы. Подробности о ситуации раскрыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Обеих женщин прооперировали. Их жизни ничто не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации», — написал Кобзев.

По его словам, причины нападения мужчины устанавливают следователи. Известно, что злоумышленник состоял на учете в психдиспансере и угрожал врачам еще год назад.

О том, что мужчина с ножом напал на врачей иркутской больницы, стало известно 3 июля. Пострадали два врача. Мужчину задержали.