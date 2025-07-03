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16:37, 3 июля 2025Путешествия

Контрабандист покрасил золото на миллионы рублей под серебро и попался в аэропорту России

В аэропорту Махачкалы задержали мужчину с чемоданом золота 900-й пробы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мужчина с чемоданом золота на миллионы рублей попался в аэропорту России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, во время досмотра 37-летнего пассажира в воздушной гавани Махачкалы таможенники заинтересовались его багажом, в котором обнаружили пряжки, пуговицы, пятирублевые монеты и бегунки.

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Предметы обихода оказались переплавленным золотом 900-й пробы на шесть миллионов рублей, которое мужчина покрасил под серебро и планировал вывезти в Турцию. Контрабандиста задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее прилетевшая из ОАЭ россиянка спрятала в носке ограненный природный алмаз. Сотрудники таможенной службы аэропорта также нашли в ее куртке ювелирные изделия, изготовленные из сплава золота 750-й пробы.

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