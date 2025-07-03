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15:03, 3 июля 2025Россия

Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ по машине в российском регионе

Губернатор Богомаз: Мирный житель стал жертвой удара ВСУ по машине под Брянском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В селе Алешковичи Брянской области мирный житель стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинские FPV-дроны целенаправленно ударили по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате не совместимые с жизнью травмы получил мужчина. Также пострадала женщина — ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Богомаз заверил, что власти окажут поддержку семье мужчины, а также пострадавшей женщине.

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Ранее в брянской Ломаковке россиянин пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ. Мирный житель получил легкие осколочные ранения. Его доставили в больницу, где оперативно оказали медпомощь.

До этого Богомаз сообщил о смерти 43-летнего мужчины, пострадавшего при ударе ВСУ. По его словам, врачи сделали все возможное, но травмы оказались слишком серьезными.

Вот это да!
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