Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ по машине в российском регионе

Губернатор Богомаз: Мирный житель стал жертвой удара ВСУ по машине под Брянском

В селе Алешковичи Брянской области мирный житель стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинские FPV-дроны целенаправленно ударили по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате не совместимые с жизнью травмы получил мужчина. Также пострадала женщина — ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Богомаз заверил, что власти окажут поддержку семье мужчины, а также пострадавшей женщине.

Ранее в брянской Ломаковке россиянин пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ. Мирный житель получил легкие осколочные ранения. Его доставили в больницу, где оперативно оказали медпомощь.

До этого Богомаз сообщил о смерти 43-летнего мужчины, пострадавшего при ударе ВСУ. По его словам, врачи сделали все возможное, но травмы оказались слишком серьезными.