Москвич спустил бойцовскую собаку на женщину и попал на видео

Mash: Житель Новой Москвы спустил собаку на женщину, животное прогрызло ей ногу

Житель поселка Внуковское в Новой Москве спустил бойцовскую собаку на женщину, животное прогрызло ей ногу. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как горожанка на повышенных тонах выясняет отношения с мужчиной, который гуляет с псом. Женщина обвиняет соседа в том, что тот якобы расправился с ее питомцем. Москвич возражает и заявляет, что оппонентка употребляет наркотики и все выдумала. Затем он натравливает собаку, на команду фас животное впивается зубами в ногу женщины. Пострадавшая показывает окровавленную и порванную штанину.

Как утверждает Mash, житель Внуковского держит на своем участке алабая, амстаффа, питбуля и другие бойцовские породы собак.

Соседи не раз обращались в полицию и надзорные органы, но хозяин продолжает выгуливать собак. По словам жителей, мужчина специально натравливает своих домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области натравил собаку на полуторагодовалого ребенка и получил срок.