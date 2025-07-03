Мужчина украл бычью сперму стоимостью 9,3 миллиона рублей

Австралиец украл эмбрионы породистых быков вагю и попался

В Австралии мужчине предъявили обвинения в краже спермы породистых быков вагю стоимостью 100 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей). Об этом сообщает Huff Post.

34-летний Эрик Кедди Фрейзер из города Графтон работал менеджером в компании по разведению крупного рогатого скота Sumo Wagyu Genetics, где ему поручили продать 200 бесплодных коров. Вместо того чтобы найти покупателя, австралиец через подставное лицо купил 114 животных, включая 45 чистокровных вагю, за бесценок. Фрейзера заподозрили в мошенничестве, полиция начала расследование. Во время обыска полицейские нашли у него дома резервуар с замороженной бычьей спермой и эмбрионы коров, которые он украл с работы.

Фрейзера арестовали, ему было предъявлено 20 обвинений, включая кражу скота и жестокое обращение с животными. Эксперты отмечают, что реальный ущерб от действий мужчины может быть выше первоначальных оценок из-за упущенной прибыли от разведения элитного скота.

Кроме того, мужчина подделал документы о лечении шести больных быков, два из которых не выжили. Ветеринар, помогавший ему, также обвиняется в жестокости и подлоге.

Ранее сообщалось, что в США владельца ранчо в штате Монтана приговорили к шести месяцам тюрьмы за то, что он попытался создать овцу-мутанта при помощи тканей и яичек диких животных. Он хотел разводить новую породу и продавать гигантских овец охотничьим угодьям.